Флоренция, Италия, , 19:47 — REGNUM Власти Евросоюза должны заставить власти Венгрии изменить своё решение или исключить эту страну из ЕС, написал на своей странице в Twitter в понедельник, 30 марта, лидер партии «Живая Италия» экс-премьер страны Маттео Ренци.

Ранее парламент Венгрии расширил полномочия премьер-министра Виктора Орбана и правительства на время противодействия коронавирусу, во многих европейских СМИ об этом сообщили как о передаче Орбану «всей полноты власти».

В том же сообщении в Twitter Ренци написал, что уже много лет «мечтает о Соединённых Штатах Европы».