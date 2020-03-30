Киев, , 19:42 — REGNUM Уволенный Верховной радой сегодня, 30 марта, с поста министра здравоохранения Украины Илья Емец прокомментировал журналистам причину своей отставки.

«Нашей команде было представлено продолжение реформирования здравоохранения, но оно не понравилась нашим главным оппонентам», — заявил Емец в интервью телеканалу «Громадське».

Он также выразил мнение, что его отставку пролоббировала экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, занимавшая этот пост при президентстве Петра Порошенко.

Емец также отметил, что говорил о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским, но никаких подробностей переговоров не сообщил.

ИА REGNUM напоминает, что Емец был назначен на пост министра здравоохранения 4 марта, а уволен сегодня, 30 марта. Со второй попытки, после приезда в парламент президента Зеленского, Рада назначила на этот пост бывшего губернатора Одесской области Максима Степанова.