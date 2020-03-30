Киев, , 19:24 — REGNUM Уволенный с поста советника секретаря украинского Совнацбеза юморист Сергей Сивохо заявил, что этому органу, видимо, больше не интересна реинтеграция Донбасса, но он продолжит свою работу под патронатом президента Зеленского.

С таким заявлением Сивохо выступил вечером 30 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он отмечает, что всем так понятно, что клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса, и обвиняет их в том, что они «продают страну и прячут голову в песок под давлением активного меньшинства».

Соответственно, подчеркивает Сивохо, Совнацбез из грозного и важного органа превратился в фикцию.

«Мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру!» — пообещал бывший советник.

Сивохо также заявил, что теперь сосредоточится на продвижении созданной им национальной платформы примирения и единства.

ИА REGNUM напоминает, что бывший КВН-щик и юморист, уроженец Донецка Сергей Сивохо ранее получил официальную должность советника секретаря Совнацбеза Украины по реинтеграции и восстановлению Донбасса, в рамках которой развернул достаточно активную деятельность. Радикалы не раз критически высказывались о деятельности и политической позиции Сивохо, грозя ему расправой. Кульминация событий произошла 12 марта на презентации национальной платформы, когда националисты сорвали мероприятие, повалили советника на пол и чуть не избили в лежащем состоянии.

Сегодня стало известно, что Сивохо уволен с поста советника еще 24 марта, причем это выяснилось после запроса одного из украинских СМИ. Совнацбез Украины с заявлением об увольнении так и не выступил.