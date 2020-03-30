Вашингтон, 30 марта 2020, 18:57 — REGNUM Россия — не главная проблема для США, заявил 30 марта президент Штатов Дональд Трамп в интервью Fox News.
Американский президент добавил, что нужно поладить с Россией да и с другими странами, с кем это возможно.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 30 марта провёл телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
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