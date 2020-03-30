Москва, , 18:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил его снять с России санкции.

Напомним, что перед телефонным разговором с Путиным Трамп дал интервью телеканалу Fox News, в котором заявил, что Путин, возможно, будет просить о снятии антироссийских санкций.

«Он уже в течение двух лет просит об этом. Я занимаю жесткую позицию по этому вопросу. Именно я ввел санкции, никто другой. Я проявлял большую жесткость в отношении России, чем любой другой президент в истории страны», — сказал Трампа.

Затем состоялся телефонный разговор Путина с Трампом. Пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры России и США обсуждали ситуацию с коронавирусом и цены на нефть.

Журналисты уточнили у Пескова, правда ли что Путин последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.

«Нет, это не так». — сказал Песков.