Вашингтон, 30 марта 2020, 18:49 — REGNUM Потери Советского Союза во Второй мировой войне составили 50 млн человек, заявил 30 марта американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.
Трамп назвал СССР «партнёром» США в войне против нацизма. Он отметил, что сейчас с Германией США активно взаимодействует, а с Россией — нет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 30 марта дал интервью, в котором заявил о планах провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он высказался по поводу санкций, наложенных на Россию, поднял проблему пандемии и вопрос цен на нефть.
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