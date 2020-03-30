Вашингтон, , 18:49 — REGNUM Потери Советского Союза во Второй мировой войне составили 50 млн человек, заявил 30 марта американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

Трамп «Целых 50 млн! И при этом они воевали на одной стороне с нами».

Трамп назвал СССР «партнёром» США в войне против нацизма. Он отметил, что сейчас с Германией США активно взаимодействует, а с Россией — нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 30 марта дал интервью, в котором заявил о планах провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он высказался по поводу санкций, наложенных на Россию, поднял проблему пандемии и вопрос цен на нефть.

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