Бишкек, , 18:45 — REGNUM Киргизия может начать закупать лекарство от коронавируса в России, если оно окажется достаточно эффективным. Об этом сегодня, 30 марта, на брифинге заявил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев, передает «Кабар».

По его словам, после появления в СМИ информации о том, что российские ученые разработали такой препарат, минздрав связался с министерством здравоохранения России, которые сообщили киргизским коллегам о том, что лекарство действительно существует, и его уже применяют для лечения пациентов с COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 30 марта 2020 года в Киргизии выявили 94 зараженных коронавирусной инфекцией. Большинство из них проживает на юге страны.

Также стало известно о том, что трое таких пациентов уже вылечились от COVID-19 — их анализы на коронавирус показывают отрицательный результат.