Рига, , 18:40 — REGNUM С 30 марта национальные вооружённые силы (НВС) Латвии, по просьбе руководства Государственной пограничной службы страны, приступят к охране государственной границы с Российской Федерацией. Об этом, как пишет портал LSM, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

По его словам, для этих целей на восточную границу отправятся 40 военнослужащих и членов национального ополчения — земессаргов. Столько же, по словам Пабрикса, будет задействовано для усиления охраны внутренних границ Латвии в ЕС.

Министр обороны Латвии также добавил, что военнослужащие НВС уже с 1 апреля также помогут с охраной границ с Литвой и Эстонией. Пока меры усиления продлится до 14 апреля. Если режим ЧС будет продлён, то миссия НВС продлится соответственно, отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.