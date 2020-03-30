Москва, , 18:31 — REGNUM В понедельник, 30 марта завершилось первое онлайн-тестирование в рамках дистанционного этапа Конкурса «Лидеры России. Политика» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Тестирование по обществознанию завершили почти все допущенные до него конкурсанты — 96,3%.

В течение двух дней, с полудня 28 марта до полудня 30 марта для участников дистанционного этапа Конкурса был доступен первый тест — по обществознанию. Он включал вопросы из разных дисциплин и был направлен на определение уровня эрудиции участников.

«Из 9 138 участников Конкурса, получивших приглашение в дистанционный этап, тест обществознания прошли 8 798 человек. Вопросы были непростыми, и высокое число тех, кто серьезно отнесся к выполнению этого задания, говорит о мотивации и ответственном подходе участников. Все завершившие в срок тестирование по обществознанию (вне зависимости от результатов) получат доступ ко второму тесту — лидерского потенциала. Общая оценка за два этих теста будет учтена при отборе участников в очный этап Конкурса», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Как подчеркнул председатель Экспертного совета Конкурса «Лидеры России. Политика» Павел Безручко, тест по обществознанию на Конкурсе прошли не все допущенные до дистанционного тестирования.

«Разумеется, причины этого могут быть различны, обстоятельства у участников бывают разные. Но нужно отметить, что специально для удобства конкурсантов была предусмотрена возможность пройти тестирование в выходные», — рассказал он.

Павел Безручко добавил, что тех, кто прошел тест успешно, ждет задание на проверку лидерского потенциала: «Оно позволит оценить, насколько успешно участники могут справляться с новым функционалом, крупными задачами и широким кругом обязанностей, которые возникают при повышении по службе. И этот тест отличается тем, что подготовиться к нему, тем более за несколько дней, невозможно: его результаты позволят составить представление о практических навыках, в первую очередь навыках взаимодействия с людьми и лидерства участников».

В ходе проведения теста обществознания технических сбоев со стороны организаторов зафиксировано не было. У участников была возможность заранее проверить свое оборудование и подготовиться к тесту, поэтому обращений в службу поддержки поступило очень мало.

Второй тест в рамках дистанционного этапа пройдет с 5 по 7 апреля, на его прохождение так же предусмотрено два дня. За сутки до начала тестирования у участников появится возможность пройти демоверсию теста. Доступ к демоверсии теста лидерского потенциала будет открыт с 12:00 4 апреля до 12:00 7 апреля, а основное тестирование станет доступно с 12:00 5 апреля и продлится до 12:00 7 апреля. Время московское.

Баллы, набранные участниками за тест обществознания, будут суммированы с результатами теста лидерского потенциала. Полученная оценка будет учитываться при приглашении конкурсантов на контрольное тестирование с участием экспертов. После дистанционного этапа отбора конкурсантов ждут очные этапы — два полуфинала и финал.

Напомним, что Конкурс «Лидеры России. Политика» был запущен 25 февраля 2020 года, за 20 дней регистрации на Конкурс заявились 33 986 человек, но доступ к тестам дистанционного этапа получили только те, кто выполнил все обязательные задания, в частности, ответил на вопросы о планах и мотивации к общественно-политической деятельности, а также загрузил видеоинтервью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России. Политика» проводится по поручению Президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей».