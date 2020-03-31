Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 31 марта, Госдума обсудит пакет законопроектов, направленных на противодействие распространению коронавируса и поддержку бизнеса, сообщает ИА REGNUM.

Госдума намерена сразу в трех чтениях принять закон, наделяющий правительство РФ широкими полномочиями для борьбы с COVID-19 и последствиями спада в экономике. Меры коснутся оборота лекарств, госзакупок, поддержки туристов.

Также нижняя палата парламента намерена ужесточить административную и уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, включая карантин. Административные штрафы будут увеличены до 1 млн рублей, а поправки в Уголовный кодекс предполагают лишение свободы до семи лет — в случае гибели двух и более лиц вследствие нарушения требований.

Кроме того, Госдума расширит использование телемедицинских технологий, обсудит расширение эксперимента по самозанятым, а также рассмотрит поправки в Бюджетный кодекс, чтобы упростить регионам возврат бюджетных кредитов.

Предполагается также, что будет усилено наказание за распространение фейковой информации, в частности, о коронавирусе и ситуации вокруг него.