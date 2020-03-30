Рига, , 18:23 — REGNUM МВД Латвии готовит предложение о повышении размера штрафа за нарушение режима мер, принимаемых правительством страны с целью остановить пандемию COVID-19. Об этом, как пишет портал LSM, заявил министр внутренних дел страны Сандис Гиргенс.

По мнению Гиргенса, штрафы за несоблюдение правил режима ЧС стоит увеличить с 350 до 1000 евро.

Он напомнил, что в данный момент государственная полиция Латвии возбудила 355 административных дел за нарушение режима самоизоляции. По его словам, большая часть из них в отношении иностранцев, проигнорировавших условия карантина.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.