Москва, , 18:22 — REGNUM Законопроект, расширяющий практику проведения военных парадов, внесло в Госдуму Заксобрание Нижегородской области, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.

Предлагается расширить перечень городов, имеющих право на проведение военных парадов с привлечением вооружения и военной техники, дополнив его городами, которым присвоено почетное звание «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести» как внесшим огромный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне благодаря героизму, стойкости, самоотверженности и доблести как воинов на передовой, так и тружеников на заводах и фабриках.

Инициатива внесена в Госдуму в год 75-летия Победы.