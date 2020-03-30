Салехард, , 18:20 — REGNUM На Ямале кандидатов в депутаты Заксобрания ЯНАО на предварительном голосовании «Единой России» выберут онлайн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном штабе партии.

Праймериз на Ямале пройдёт 31 мая 2020 года. Из-за профилактики пандемии коронавируса COVID-19 предварительное голосование организовано онлайн. Отмечается, что в аналогичном режиме пройдут и дебаты.

Каждый житель Ямала сможет отдать свой голос за кандидата в депутаты Заксобрания ЯНАО от регионального отделения партии «Единая Россия». Для участия в голосовании на праймериз необходимо с 25 по 31 мая зарегистрироваться на сайте предварительного голосования партии «Единая Россия» и отдать голос за своего кандидата.