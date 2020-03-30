Душанбе, , 17:47 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 30 марта, подписал указ о созыве первой сессии обновлённой верхней палаты парламента страны.

Избранные 27 марта 2020 года в верхнюю палату парламента Таджикистана сенаторы должны будут собраться 17 апреля 2020 года в первой половине дня.

Также президент страны подписал ещё один указ, согласно которому 17 апреля 2020 года во второй половине дня нижняя и верхняя палаты парламента должны будут собраться на первую совместную сессию в обновленном составе.

Напомним, что в результате выборов в верхнюю палату парламента Таджикистана, прошедших в стране 27 марта 2020 года, депутатский мандат получили 25 человек, среди которых сын президента Рустам Эмомали. Еще восемь сенаторов будут назначены указом президента страны.

Всего верхняя палата парламента Таджикистана состоит из 33 сенаторов, срок полномочий которых составляет 5 лет.

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