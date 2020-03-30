Киев, , 17:40 — REGNUM Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания сегодня, 30 марта, продолжила рассмотрение законопроекта о продаже земли, приостановленное из-за введения общенационального карантина еще 6 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты к настоящему моменту рассмотрели около 3,3 тыс. правок из 4,1 тыс. внесенных после первого чтения.

Перед началом рассмотрения правок к депутатам обратился президент Владимир Зеленский, напомнивший, что именно продажа земли откроет возможность получить деньги от МВФ и тем самым спасти экономику страны в условиях коронавирусного кризиса.

«Для нас очень важно, чтобы состоялось подписание меморандума с Международным валютным фондом. И вы прекрасно знаете, что два главных условия — это закон о земле и банковский закон… Сегодня важно поддержать нашу экономику, жизненно важно, это кровь для нашей экономики», — сказал он, выразив мнение, что сейчас в стране не может быть никакой оппозиции «во время кризисной ситуации».

В свою очередь, представители оппозиции не согласились с президентом, обвинив руководство Рады в нарушениях — поскольку, по их мнению, за рынок земли должны голосовать исключительно на пленарных, а не на внеочередных заседаниях.