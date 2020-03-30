Бишкек, , 17:27 — REGNUM Комендатура столицы Киргизии не даст аккредитацию журналистам на время действия чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса. Об этом сегодня, 30 марта, на брифинге заявил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

Отказ в аккредитации он объяснил «заботой о здоровье журналистов».

Читайте также: Комендантский час в Киргизии: ходить разрешили в магазин, аптеку и больницу

По словам коменданта, из-за пандемии COVID-19 сотрудники средств массовой информации в других странах уже перешли на удаленный режим работы, контактируя с госорганами и населением по телефону, а также через соцсети и мессенджеры.

«Законы действуют для всех, в том числе для СМИ», — резюмировал Алмазбек Орозалиев.

Читайте также: «В Киргизии нужно вводить круглосуточный комендантский час» — вице-премьер