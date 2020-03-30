Москва, , 17:33 — REGNUM С 30 марта две трети сотрудников аппарата Московской городской думу переводят на дистанционный режим работы. Об этом сообщается в заявлении председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Глава Мосгордумы напомнил, что с 23 марта 2020 года около трети сотрудников аппарата думы переведены на удалённый режим работы. Однако ситуация с распространением коронавируса требует расширения этих мер.

«С 30 марта мы удвоили их число: теперь из дома работают 67% сотрудников. В том числе, на удаленную работу переведены помощники депутатов. Также в дистанционном режиме работают, в том числе проводят приемы москвичей, и депутаты Мосгордумы. Прорабатывается возможность проведения с помощью видеоконференцсвязи заседаний комиссий и пленарных заседаний столичного парламента», — рассказал Шапошников.

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