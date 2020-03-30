Киев, , 17:17 — REGNUM Верховная рада Украины на заседании сегодня, 30 марта, поддержала в первом чтении законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности в стране, передает корреспондент ИА REGNUM.

За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов при 226 необходимых.

Данный документ является ключевым для сотрудничества Украины и МВФ и касается невозможности возвращения Приватбанка структурам олигарха Игоря Коломойского.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка — если их интересы были нарушены в процессе выведения финучреждения с рынка — могут получить возмещение ущерба исключительно в денежной форме.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости принятия радой «двух жизненно важных законов» (второй, видимо, о продаже земли), после чего Киев получит поддержку от международных финансовых партнеров в размере не менее десяти миллиардов долларов.

«Это необходимо для стабилизации экономики государства и преодоления кризиса. Иначе — второй путь. Это — провал этих законов. После — упадок экономики и даже угроза дефолта», — заявил он.