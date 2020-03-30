Москва, , 17:07 — REGNUM Россия по мерам ограничения на фоне коронавируса находится в начале пути. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

«Мы на самом деле по мерам ограничения, наверное, в начале пути, если взять и посмотреть опыт других стран», — сказал Володин.

Он призвал жителей России следовать рекомендациям властей и ограничить передвижения.

«Было бы хорошо, чтобы каждый с себя спросил, и не ждал принятие изменений в Уголовный кодекс, в Кодекс об Административных правонарушениях. Никто не сзывал свой образ жизни со штрафом и тем более с уголовной ответственностью. Очень много зависит от нас», — отметил спикер Госдумы.

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