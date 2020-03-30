Москва, , 16:59 — REGNUM Госдума на пленарном заседании 31 марта сразу в трех чтениях примет законы, направленные на ужесточение наказания нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

«Ответственность будет и рублем, и, если пострадают люди, до семи лет лишения свободы. Хотелось бы, чтобы об этом все знали и спрашивали с себя, понимая, что от этого зависит жизнь окружающих. Мы просим соблюдать требования, которые сейчас вынуждены ужесточать», — отметил Володин.

Штрафы составят до 2 млн рублей, нарушителям также может грозить тюремный срок до семи лет лишения свободы. Поправки вносятся в КоАП и Уголовный кодекс РФ.

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