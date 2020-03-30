Киев, 30 марта 2020, 16:55 — REGNUM Верховная рада Украины назначилаМаксима Степановановым главой министерства здравоохранения страны.
Соответствующее решение было принято вечером 30 марта на третьем по счету за сегодняшний день внеочередном заседании украинского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.
За назначение Степанова проголосовали 246 народных депутатов при 226 необходимых.
Напомним, что на дневном внеочередном заседании Рада уволила с должности главы минздрава Илью Емца (271 голос за), а вот для назначения Степанова с первой попытки голосов не хватило. По информации СМИ. после провала первого голосования в Раду прибыл президент Зеленский, который лично убеждал депутатов поддержать предложенную кандидатуру.