Ошская область, , 16:47 — REGNUM В Джалал-Абадской области Киргизии зафиксированы первые случаи излечения от коронавируса. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает министерство здравоохранения республики.

По имеющейся информации, всего выздоровели 45-летний мужчина, а также 44-летняя и 61-летняя женщины. Все трое — жители Сузакского района.

Медики намерены уже в ближайшее время выписать выздоровевших киргизстанцев из больницы, поскольку анализы на COVID-19 у всех троих отрицательные, а состояние — удовлетворительное.

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