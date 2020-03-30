Москва, , 16:26 — REGNUM Слаженность работы власти всех уровней имеет в ситуации с пандемией принципиально важное значение, заявил 30 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.

Напомним, текущая неделя объявлена в РФ нерабочей в рамках борьбы с распространением коронвируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта Путин заявил, что нужно для борьбы с SARS-CoV-2 пользоваться опытом других стран.

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