Киев, 30 марта 2020, 16:17 — REGNUM С начала карантина уровень преступности на Украине снизился на 30%, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 30 марта в эфире телеканала «Украина».
Аваков отметил, что недавно люди стали поучать SMS-сообщения, якобы некая фирма будет проводить дезинфекцию помещений и поэтому её «сотрудники» будут ходить по квартирам.
Он напомнил, что в данный момент самым страшным преступлением является нарушение режима карантина. Сотни тысяч людей вернулись в страну и подписали документ о добровольном прохождении карантина.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города не устраивать пикники и массовые выезды на природу, а соблюдать карантин, в противном случае это грозит катастрофой.
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