Киев, , 16:17 — REGNUM С начала карантина уровень преступности на Украине снизился на 30%, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 30 марта в эфире телеканала «Украина».

"Уровень преступности по всем статьям снизился на 30%, однако активизировались мошенники», — рассказал он.

Аваков отметил, что недавно люди стали поучать SMS-сообщения, якобы некая фирма будет проводить дезинфекцию помещений и поэтому её «сотрудники» будут ходить по квартирам.

«Полиция это отслеживала. Отсылала SMS-сообщения с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления не системны», — добавил министр.

Он напомнил, что в данный момент самым страшным преступлением является нарушение режима карантина. Сотни тысяч людей вернулись в страну и подписали документ о добровольном прохождении карантина.

«Если, например, 200 тыс. человек не будут его соблюдать, то никакой полиции на них не найдем, у нас нет столько людей», — рассказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города не устраивать пикники и массовые выезды на природу, а соблюдать карантин, в противном случае это грозит катастрофой.

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