Вильнюс, , 16:09 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 30 марта, внёс в парламент Литвы предложение назначить Дарюса Яунишкиса директором департамента государственной безопасности на второй срок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Науседы, в «это сложное время» необходимо обеспечить «преемственность деятельности», а Яунишкис «своими делами доказал», что является «решительным руководителем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, после того, как один из высокопоставленных сотрудников ДГБ дал показания в парламенте о незаконных действиях спецслужбы и сборе информации и компромата на некоторых участников президентской гонки. Глава спецслужбы Яунишкис, отрицая обвинения, признался, что только в 2019 году ДГБ в отношении различных граждан проводило 80 тыс. проверок.