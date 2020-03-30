Москва, , 16:05 — REGNUM В 2020 году минимальная величина пособия по безработице в России составит 1,5 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Миушстин.

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При этом, согласно документу, опубликованному на сайте российского правительства, максимальная величина пособия по безработице в 2020 году установлена в размере 12 130 рублей.

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Постановление вступило в силу со дня его опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, поручение увеличить пособие до уровня минимального размера оплаты труда президент Владимир Путин дал по итогам своего обращения к согражданам из-за ситуации с пандемией коронавируса 27 марта.

Напомним, ранее максимальный размер пособия по безработице в России не дотягивал до уровня прожиточного минимума, равного минимальному размеру оплаты труда, и составлял 8 тыс. рублей. С апреля он будет увеличен до уровня МРОТ, то есть до 12 130 рублей.