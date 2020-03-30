Париж, , 16:05 — REGNUM Министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке заявил, что возобновление учебных занятий 4 мая 2020 года — это всего лишь сценарий, сообщает Le Figaro.

«Возвращение в классы 4 мая — это лишь привилегированный сценарий», — отметил министр образования страны.

По словам министра, решение будет принято в апреле месяце в зависимости от развития эпидемии коронавируса.

Напомним, все школы во Франции были закрыты с 16 марта 2020 года в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что уровень смертности во Франции вырос на 9% из-за коронавируса.

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