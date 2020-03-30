Ижевск, , 16:02 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал жителей и предприятия республики принять участие в акции, запущенной представителей «Единой России», #Поддержка. Средства, собранные в рамках проекта помогут поддержать пожилых людей, многодетные семьи и одиноких родителей.

«Начнём с себя. Я уже внес 10% от зарплаты в фонд, и первый продуктовый набор мы сегодня передадим нуждающимся», — отметил Бречалов и пригласил всех неравнодушных присоединиться к проекту.

Часть продуктовых наборов, сформированных на средства фонда, будут переданы муниципальным образованиям.

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Напомним, ранее Президиум генерального совета «Единой России» утвердил кандидатуру Бречалов в качестве исполняющего обязанности главы регионального отделения партии.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года глава Удмуртии задекларировал доход в размере 4,539 млн рублей. Таким образом, ежемесячно глава региона зарабатывает около 378 тыс. рублей. Доход Бречалова в течение года сократился на 29,542 млн рублей или на 86,7%.

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