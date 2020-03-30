Киев, , 16:03 — REGNUM Депутат Рады нынешнего созыва Олег Волошин отмечает, что «поросята» (в терминологии депутата — союз сторонников Порошенко «порохоботов» и «соросят» в парламенте страны) упорно не хотят отказываться от своей и прежде сомнительной, а теперь совсем неадекватной реалиям повестки.

Об этом он заявил, комментируя итоги внеочередной сессии Рады сегодня, 30 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Волошина, депутаты Рады радостно проголосовали за отставку с поста главы минздрава Леонида Емца только потому, что он для них «бывший регионал» (представитель Партии регионов Виктора Януковича)

«Они при перекройке бюджета любой ценой пытаются сохранить финансирование не просто культуры, а своей узкой идеологической модели пропаганды определенных взглядов и ценностей. Они зубами держатся за то, что за шесть доказало свою ущербность, а сейчас выглядит, как безумие. Какие в условиях пандемии и глобальной рецессии могут быть переживания по поводу прямого диалога с Донбассом? Какие могут быть вопли по поводу урезания бюджета Института национальной памяти?», — задается вопросом парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Рада уволила Леонида Емца с поста министра здравоохранения Украины, но при этом никого не назначила на эту должность. Аналогичное решение было принято в отношении министра финансов Игоря Уманского. Также Рада не поддержала «коронавирусные» изменения в бюджет от правительства и теперь у кабмина, по сути, нет финансирования для проведения запланированных мероприятий.