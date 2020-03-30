Ставрополь, , 15:58 — REGNUM Ко Дню Победы на Юге России и Северном Кавказе пройдут 10 военных парадов. Они состоятся в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе и Керчи, а также в городах Ростов-на-Дон, Владикавказ, Ставрополь, Астрахань, Симферополь и Новочеркасск.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в них примут участие свыше 10 тысяч военнослужащих. По центральным улицам и площадям городов пройдут более 600 единиц военной техники. В составе механизированных колонн в Ростове-на-Дону впервые пройдет новый «Патриот Пикап», оснащенный крупнокалиберным пулеметом «Корд».

В небо поднимутся самолеты и вертолеты 4-й армии ВВС и ПВО. На Каспии и на Черном море в параде будут участвовать корабли военной флотилии.