Саратов, , 16:08 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о предстоящем введении дополнительных ограничительных мер на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

«Москва и Московская область приняли дополнительные меры из-за распространения коронавируса — вводятся ограничения на перемещение для всех жителей, а не только для людей пожилого возраста. Мы готовим документы по аналогичным ограничительным мероприятиям», — отметил глава региона.

По его мнению, сейчас наиважнейшей задачей для всех жителей региона является необходимость «разорвать цепочку заболеваемости». Он призвал граждан к ответственности и попросил соблюдать новый режим. Радаев напомнил, что случаи заражения коронавирусом зарегистрированы уже в 65 регионах России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 марта поручил провести совещание с главами субъектов РФ о введении дополнительных мер по борьбе с распространением коронавируса. Соответствующее поручение он дал мэру Москвы Сергею Собянину на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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