Кострома, , 15:50 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников упрекнул горожан в несознательном поведении в условиях пандемии коронавируса. О недовольстве костромичами глава региона заявил на еженедельном совещании в областной администрации 30 марта.

Сергей Ситников Adm44.ru

В выходные на улицах, набережной и в парках Костромы было много компаний молодежи, родителей с детьми и пожилых людей. Горожане не старались соблюдать безопасную дистанцию, а люди в масках составляли скорее исключение, чем правило.

«Это вам не игрушки. Не недельный отпуск, который дал вам Президент. Это война. Война со смертью», — сказал губернатор Костромской области Сергей Ситников.

О первом заболевшем COVID-19 в Костромской области стало известно в субботу, 28 марта. Положительный результат дал тест, взятый у костромского подростка, вернувшегося из Англии 21 марта.

«Прошу 45% сотрудников оставить на рабочих местах, остальных вывести на дистанционную работу, чтобы обеспечить полноценную работу служб. Обращаю внимание, что количество инфицированных по стране растет. Ситуация очень серьезная. Мы сегодня с вами реально ведем войну за жизнь против смерти. Поэтому прошу максимально рассредоточить людей, ограничить контакты между людьми, чтобы не допускать распространения коронавирусной инфекции. Каждый руководитель на своем месте должен обеспечить карантинные мероприятия», — сказал Сергей Ситников.

По данным на 29 марта в Костромской области под врачебным наблюдением находилось 665 человек. Всего в регионе на новую коронавирусную инфекцию обследовали 585 человек, новых случаев заболевания не выявлено.

В области принят ряд серьезных ограничительных мер — в регионе закрыты развлекательные учреждения, салоны красоты, общепит, объекты розничной торговли за исключением аптек, продуктовых магазинов и точек, продающих товары первой необходимости. О необходимости соблюдения базовых предосторожностей горожанам сообщают по громкой связи — по Костроме ездят полицейские машины с правоохранителями, призывающими граждан ограничить пребывание на улице.

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