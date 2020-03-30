Сеул, , 15:53 — REGNUM 30 марта президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али, с которым обсудили тему помощи странам Африки в борьбе с коронавирусом, затронутую на видео-саммите G20. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока.

По его славам, глава Южной Кореи выразил обеспокоенность распространением коронавируса по африканскому континенту, а также отметил, что Южная Корея примет активное участие в поддержке стран.

В свою очередь, премьер-министр Эфиопии выразил благодарность Мун Чжэ Ину за желание оказать поддержку, а также отметил, что в настоящее время коронавирус наносит ущерб экономике страны и Эфиопия нуждается в знаниях и опыте правительства Южной Кореи.

Представители двух стран сошлись во мнении относительно необходимости совместных усилий против коронавируса, а также договорились продолжать работу по данному вопросу с международным сообществом.

Также Мун Чжэ Ин выразил признательность правительству Эфиопии за помощь в транспортировке южнокорейского подразделения Hanbit Unit из Южного Судана и обратился с просьбой оказать помощь южнокорейцам, проживающих в странах Африки, в возвращении домой через Эфиопию.

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