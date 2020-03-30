Москва, , 16:03 — REGNUM Коммуникационный центр, который будет выявлять и опровергать ложные сообщения о коронавирусе, создан правительством России. Об этом говорится в опубликованном 30 марта постановлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Из документа следует, что коммуникационный центр включён в состав координационного совета при правительстве РФ по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Коммуникационный центр займётся сбором и обработкой информации, связанной с распространением инфекции в РФ.

Кроме того, центру поручено выявлять и опровергать ложную информацию о коронавирусе, распространение которой грозит нарастанием напряжения в обществе, дестабилизацией обстановки в стране. Также среди задач центра — мониторинг общественного мнения и обратной связи с гражданами.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин 30 марта одобрил карантинные меры, введённые в Москве и Московской области в условиях распространения коронавируса, и попросил власти других регионов перенять этот опыт.

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