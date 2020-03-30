Кигали, , 15:49 — REGNUM Семьи, наиболее пострадавшие от введения карантинного режима в Руанде, начали получать продовольственную помощь от правительства страны. Об этом передает ВВС Swahili.

Продовольствие начали развозить после того, как президент страны Поль Кагаме в своем телевизионном обращении заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы оказать помощь гражданам Руанды, больше всего пострадавших от введения полного карантина. Среди них — поденные рабочие, жизнь которых зависит от средств, заработанных за день.

Как заявил президент, программа продовольственной помощи пока что реализуется только в столице страны, Кигали.

По информации журналистов, жителям будут доставлять продовольствие из национального склада зерновых культур, находящегося в ведении министерств сельского хозяйства и животноводства.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в Руанде достигло 60 человек, однако сотни других продолжают находиться в карантине в связи с контактами с заболевшими.