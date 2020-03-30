Киев, , 15:34 — REGNUM Верховная рада Украины на внеочередном заседании 30 марта приняла закон об обеспечении непрерывного питания военных, передает корреспондент ИА REGNUM.

За соответствующую инициативу проголосовало более 300 депутатов при 226 необходимых.

При обсуждении вопроса отмечалось, что до сих пор существовал реальный риск срыва обеспечения питанием личного состава ВСУ и других составляющих сил безопасности и обороны «в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств» — в частности, победители тендера отказались предоставлять услуги в связи с распространением коронавируса.

Сейчас депутаты приняли закон, согласно которому министерство обороны и МВД получили возможность продлить в 2020 году действия договоров, заключенных в 2019 году с субъектами хозяйствования.

ИА REGNUM напоминает, что о проблеме с питанием в украинской армии стало известно 24 марта, когда соответствующие документы обнародовал бывший министр Владимир Омелян. 26 марта министерство обороны признало проблему.

Ранее сегодня бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от парламента инициировать расследование, почему «половина украинских Вооруженных сил осталась без питания», но такого решения Рада в итоге не утвердила.