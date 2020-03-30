Киев, , 15:20 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 30 марта, утвердила решение, согласно которому пленарных заседаний парламента не будет до конца карантина.

Соответствующую инициативу поддержали 320 народных депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также депутаты утвердили решение, согласно которому они должны работать в комитетах, депутатских комиссиях и группах в режиме он-лайн.

ИА REGNUM напоминает, что плановых заседаний Рады в марте практически не было, парламент Украины работал в своем графике только первые дни этого месяца. Все остальные решения в Раде принимали в ходе внеочередных заседаний.

Напомним, что сегодня парламент Украины принял ряд неординарных решений — в частности, уволил министров здравоохранения и финансов, не назначив никого на вакантные должности; а также не поддержал предложенные правительством изменения в бюджет для борьбы с коронавирусом.

Общенациональный карантин на Украине объявлен до 24 апреля.