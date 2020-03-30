Джакарта, , 15:03 — REGNUM Пресс-секретарь президента Индонезии Фаджроэль Рахман заявил, что вопрос о введении гражданского чрезвычайного положения в стране для предотвращения распространения коронавируса находится на рассмотрении, сообщает Kompas.

«Введение гражданского чрезвычайного положения — это последний шаг», — говорится в заявлении пресс-секретаря президента.

По его словам, эта мера может быть принята только в том случае, если распространение коронавируса станет более массовым.

Правительство Индонезии в настоящее время продолжает проводить политику социальных ограничений и физического дистанцирования.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо поручил проводить эту политику более решительно, дисциплинированно и эффективно, чтобы разорвать цепь распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пять монахинь из Индонезии заразились коронавирусом в Италии.

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