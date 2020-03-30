Улан-Батор, , 15:00 — REGNUM В Монголии двое больных коронавирусом нового типа выздоровели и выписаны из больницы. Об этом 30 марта заявил генеральный директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

«В Монголии выздоровели первые два пациента, зараженные коронавирусом, их выпишут. Пациенты после выписки из больницы должны самоизолироваться в течение 14 дней. По состоянию на 30 марта, в национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний под наблюдением находится 202 человека», — заявил Дулмаагийн Нямхуу.

Как уточнило Министерство здравоохранения, у двух пациентов COVID-19 был обнаружен после эвакуации чартерным рейсом из Южной Кореи.

Напомним, впервые в стране 10 марта был зафиксирован заражение коронавирусом нового типа. Первым больным является гражданин Франции, работающий в Монголии — у него в Монголию, после возвращения с родины, был обнаружен коронавирус.

По состоянию 30 марта, в Монголии зафиксировано 12 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, все они являются завозными.

С января 2020 года в стране изолированы 3414 человек. На сегодняшний день под наблюдением находятся 2368 человек.