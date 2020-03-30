Сеул, , 15:00 — REGNUM 30 марта президенты Южной Кореи и Румынии обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В своём письме, Мун Чжэ Ин отметил, что за эти тридцать лет была заложена крепкая основа для взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах, включая атомную энергетику, образование и культуру, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

В свою очередь, Клаус Йоханнис подчеркнул, что развитие двусторонних отношений является одним из приоритетов Румынии. Он также высоко оценил развитие отношений между странами и сотрудничество на международной арене.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Южная Корея экспортировали в Румынию 20 тысяч наборов для диагностирования коронавируса нового типа. Соответствующее соглашение было подписано 22 марта.

Читайте также: Южная Корея отправит в Румынию тест-системы для диагностики COVID-19