Москва, , 14:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин 30 марта проведет телеконференцию с полномочными представителями в федеральных округах. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам.

Песков подчеркнул, что несмотря на нерабочую неделю президент, а также органы власти, продолжают работу в обычном режиме.

«Сегодня у президента запланировано большое совещание с полпредами в федеральных округах», — сообщил он.

Совещание должно начаться в ближайшие несколько часов, добавил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране.

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