Душанбе, 30 марта 2020, 14:54 — REGNUM Правительство Таджикистана не будет продлевать школьные каникулы, которые должны завершиться 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Таджикистана.
Таким образом, занятия в таджикистанских школах начнутся 1 апреля 2020 года.
Отмечается, что студенты вышли с каникул уже 26 марта и приступили к полноценному учебному процессу.
По словам пресс-секретаря минобразования страны Эхсона Хушбахта, министерство здравоохранения Таджикистана не считает необходимыми меры по продлению весенних каникул для школьников и студентов вузов страны.
По данным ведомства, в Таджикистане по-прежнему не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.