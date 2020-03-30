Душанбе, , 14:54 — REGNUM Правительство Таджикистана не будет продлевать школьные каникулы, которые должны завершиться 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Таджикистана.

Таким образом, занятия в таджикистанских школах начнутся 1 апреля 2020 года.

Отмечается, что студенты вышли с каникул уже 26 марта и приступили к полноценному учебному процессу.

По словам пресс-секретаря минобразования страны Эхсона Хушбахта, министерство здравоохранения Таджикистана не считает необходимыми меры по продлению весенних каникул для школьников и студентов вузов страны.

По данным ведомства, в Таджикистане по-прежнему не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.