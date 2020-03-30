Тбилиси, , 14:51 — REGNUM Зарубежные СМИ и организации мониторинга нарушений баз данных обнаружили учетку личных данных грузинских избирателей с сайта ЦИК Грузии и появление этих данных на сайте одной из хакерских организаций. Об этом со ссылкой на службу мониторинга Under the Breach сообщило издание ZDNet.

«В минувшие выходные, в субботу, на хакерском форуме была опубликована информация о более чем 4,9 миллиона грузинских избирателей, включая умерших граждан страны. Личные данные, такие, как полные имена, домашние адреса, даты рождения, идентификационные номера и номера мобильных телефонов, передавались через интернет в файле MDB объемом 1,04 ГБ», — говорится в сообщении.

Так как в Грузии, согласно переписи населения, насчитывается 3,7 млн человек, более трети которых — несовершеннолетние и права голоса не имеют, автор делает заключение, что данные не были обновлены и включали сведения о миллионах ранее умерших избирателей.

В МВД Грузии заявляют, что опубликованная зарубежными СМИ информация им уже известна и они изучают обстоятельства случившегося. А в ЦИК Грузии отметили, что опубликованные на хакерском сайте данные не совпадают с официальными данными, имеющимися в базе избирательной комиссии.