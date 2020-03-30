Киев, , 14:50 — REGNUM Верховная рада Украины не смогла утвердить законопроект правительства о внесении изменений в госбюджет-2020 для борьбы с коронавирусом.

За документ проголосовали лишь 223 депутата при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в профильный комитет для дальнейшей подготовки к повторному первому чтению по сокращенной процедуре.

Напомним, что госбюджет Украины нужно переписать для борьбы с коронавирусом, в частности, документ предполагает создание специального фонда в 3,5 млрд долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас Украине нужны «неординарные и непопулярные решения». Без утверждения измененного госбюджета у правительства Украины, по сути, нет средств и возможностей для борьбы с коронавирусом. В партии «Слуга народа», составляющей монобольшинство в Раде, провал бюджетного голосования пока не комментировали.