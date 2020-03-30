Киев, , 14:40 — REGNUM Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания сегодня, 30 марта, уволила Илью Емца с должности министра здравоохранения, а Игоря Уманского — с должности министра финансов, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, увольнение Емца поддержал 271 народный депутат при 226 необходимых, отставку Уманского — 249 депутатов.

Вместе с тем назначить новых министров депутаты не смогли. В частности минздрав должен был возглавить бывший губернатор Одесской области Максим Степанов, однако его кандидатуру поддержали только 217 депутатов при 226 необходимых.

Таким образом, в разгар эпидемии коронавируса Украина осталась вообще без министра здравоохранения.

Илья Емец был назначен на должность в ходе смены правительства 4 марта и, таким образом, занимал свой пост всего 26 дней. Ситуация осложняется тем, что 1 апреля на Украине должен вступить в силу второй этап медицинской реформы, которую внедрили предыдущие власти страны.