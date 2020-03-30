Бишкек, , 14:39 — REGNUM Для эффективной борьбы с распространением коронавирусной инфекции необходимо ввести круглосуточный комендантский час в столице Киргизии и других районах, где выявлены зараженные COVID-19. Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, передает «АКИpress».

По словам высокопоставленного чиновника, режим эпидемиологической самоизоляции соблюдается плохо — в дневное время граждане продолжают выходить на улицу для прогулок.

Он отметил, что власти республики пока не планируют вводить 24-часовой комендантский час, но намерены ужесточить меры контроля, чтобы сократить перемещения граждан днем. Теперь вести надзор за улицами будут 410 пеших патрулей.

«Нам нужно самим себе поставить ограничение. Вот передают из Москвы, России, о самоизоляции — чтобы люди не выходили из домов. А у нас в выходные люди гуляют в парках, гуляют на улицах», — констатировал вице-премьер.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии зафиксировано 94 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В республике введен режим чрезвычайного положения, а в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, а также в районах, в которых произошли вспышки заражения коронавирусом — комендантский час.

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