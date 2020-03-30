Багдад, , 14:41 — REGNUM Возглавляемая США международная коалиция передала свой штаб в иракской провинции Найнава вооружённым силам Ирака. Об этом сообщает 30 марта иракский новостной портал Baghdad Al Youm.

Найнава расположена в северной части Ирака, у границы с Сирией, а её административным центром является город Мосул. Коалиция передала свой штаб в рамках процедуры вывода иностранного контингента из некоторых провинций страны.

Вместе с этим военные США ускорили обустройство базы под городом Эрбилем в Иракском Курдистане.

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