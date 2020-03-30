Бишкек, , 14:35 — REGNUM Еще у 10 жителей Джалал-Абадской области Киргизии диагностировали коронавирусную инфекцию. Теперь в республике насчитывается 94 случая заражения COVID-19. Об этом стало известно в ходе заседания республиканского штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

Среди заразившихся 53 женщины и 41 мужчина.

По состоянию на 30 марта 2020 года наибольшее количество — 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Джалал-Абадской области.

Затем следует Ошская область, где заражены оказались 24 человека, город Ош — 8 человек, столица Киргизии — 7 человек, Чуйская область — три человека, а в Баткенской и в Нарынской областях — по одному человеку.