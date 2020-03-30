Тбилиси, , 14:38 — REGNUM Сообщения о якобы имевшей место утечке персональных данных избирателей Грузии опровергла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны. Об этом в ЦИК сообщили грузинскому Общественному телевидению.

Ранее в СМИ написали, что на хакерском интернет-ресурсе якобы размещены данные 4,9 грузинских избирателей, в том числе умерших. На сайте кроме имен и адресов были выложены номера их телефонов и идентификационные номера.

Как рассказали журналистам в избирательном органе, у них нет информации о том, какие у избирателей номера телефонов. Кроме того, ЦИК не хранит данные об избирателях, которые числятся умершими.

Стоит отметить, что в Грузии, по статистике, 3,7 млн граждан, из которых примерно у трети населения нет права голосовать из-за того, что они не достигли совершеннолетия.

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