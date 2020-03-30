Минск, 30 марта 2020, 14:38 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с государственным секретарём Совета безопасности страны Андреем Равковым, министром обороны Виктором Хрениным и начальником главного разведывательного управления Павлом Тихоновым, сообщило 30 марта информационное агентство БелТА.
На встрече обсуждалась реакция Белоруссии на учения НАТО «Защитник Европы 2020».
Он также отметил, что разведка доложит о ситуации возле границ Белоруссии. На основании этого будет выработана реакция на ситуацию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в армии Белоруссии провели «внезапную проверку боевой готовности», которая призвана стать ответом на учения НАТО, проводимые у границ государства.
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