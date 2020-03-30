Минск, , 14:38 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с государственным секретарём Совета безопасности страны Андреем Равковым, министром обороны Виктором Хрениным и начальником главного разведывательного управления Павлом Тихоновым, сообщило 30 марта информационное агентство БелТА.

На встрече обсуждалась реакция Белоруссии на учения НАТО «Защитник Европы 2020».

«Я не хотел бы, чтобы это воспринимали как бряцание оружием с нашей стороны. Мы на сегодняшний день учения НАТО, которые проводятся в непосредственной близости от наших границ, так не воспринимаем. Еще и потому, что они значительно отступили от своих первоначальных планов», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что разведка доложит о ситуации возле границ Белоруссии. На основании этого будет выработана реакция на ситуацию.

«Я ещё в прошлом году вам поручал, чтобы мы выработали адекватные меры реагирования. Это, в конце концов, и деньги. Поэтому чрезмерного быть не должно… Это должно быть на пользу армии, а показухи быть не должно», — подчеркнул белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в армии Белоруссии провели «внезапную проверку боевой готовности», которая призвана стать ответом на учения НАТО, проводимые у границ государства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белоруссии проводится внезапная проверка боевой готовности